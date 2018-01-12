Cuma namazı, müslümanlar tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz bir namazdır. Cuma günleri öğle vakti eda edilen Cuma namazı için müslümanlar hazırlıklarını yapıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyen müslümanlar 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 12 Ocak Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı için sorgularını sürdüren vatandaşlar için 12 Ocak namaz vakitlerini derledik. İşte 'cuma namazı saat kaçta' diye merak eden müslümanlar için il il cuma namazı saati;

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 06:20 07:45 12:53 15:27 17:49 19:09 ADIYAMAN 06:09 07:35 12:41 15:13 17:35 18:56 AFYONKARAHİSAR 06:41 08:09 13:12 15:42 18:03 19:25 AĞRI 05:53 07:21 12:22 14:49 17:11 18:34 AMASYA 06:23 07:53 12:51 15:15 17:37 19:02 ANKARA 06:34 08:03 13:03 15:29 17:51 19:15 ANTALYA 06:38 08:03 13:11 15:46 18:08 19:27 ARTVİN 05:59 07:30 12:27 14:50 17:12 18:37 AYDIN 06:51 08:17 13:23 15:55 18:17 19:37 BALIKESİR 06:53 08:22 13:23 15:50 18:12 19:35 BİLECİK 06:45 08:15 13:14 15:40 18:02 19:26 BİNGÖL 06:02 07:29 12:32 15:02 17:23 18:45 BİTLİS 05:55 07:21 12:26 14:56 17:18 18:40 BOLU 06:40 08:10 13:08 15:32 17:54 19:18 BURDUR 06:41 08:07 13:13 15:45 18:07 19:28 BURSA 06:49 08:18 13:18 15:44 18:05 19:29 ÇANAKKALE 07:00 08:29 13:29 15:54 18:16 19:40 ÇANKIRI 06:31 08:01 13:00 15:24 17:46 19:11 ÇORUM 06:26 07:56 12:54 15:19 17:41 19:05 DENİZLİ 06:46 08:12 13:18 15:50 18:12 19:32 DİYARBAKIR 06:02 07:28 12:33 15:05 17:27 18:48 EDİRNE 07:01 08:33 13:28 15:49 18:11 19:37 ELAZIĞ 06:07 07:34 12:37 15:07 17:29 18:51 ERZİNCAN 06:07 07:35 12:36 15:03 17:25 18:48 ERZURUM 06:00 07:29 12:29 14:56 17:17 18:41 ESKİŞEHİR 06:43 08:11 13:12 15:39 18:01 19:24 GAZİANTEP 06:12 07:37 12:45 15:19 17:40 19:00 GİRESUN 06:13 07:43 12:41 15:04 17:26 18:51 GÜMÜŞHANE 06:08 07:38 12:36 15:01 17:23 18:47 HAKKARİ 05:47 07:13 12:19 14:52 17:14 18:34 HATAY 06:16 07:40 12:50 15:26 17:48 19:06 ISPARTA 06:40 08:06 13:12 15:44 18:06 19:27 MERSİN 06:23 07:47 12:56 15:30 17:52 19:12 İSTANBUL 06:50 08:21 13:18 15:42 18:03 19:29 İZMİR 06:55 08:21 13:26 15:56 18:18 19:39 KARS 05:53 07:23 12:22 14:46 17:08 18:33 KASTAMONU 06:32 08:03 12:59 15:21 17:43 19:09 KAYSERİ 06:22 07:49 12:52 15:22 17:44 19:06 KIRKLARELİ 06:58 08:30 13:25 15:47 18:08 19:35 KIRŞEHİR 06:27 07:55 12:58 15:26 17:48 19:10 KOCAELİ 06:46 08:17 13:14 15:39 18:00 19:25 KONYA 06:32 07:58 13:04 15:36 17:58 19:19 KÜTAHYA 06:44 08:13 13:14 15:42 18:04 19:27 MALATYA 06:10 07:36 12:41 15:12 17:33 18:55 MANİSA 06:54 08:21 13:24 15:55 18:16 19:38 KAHRAMANMARAŞ 06:14 07:40 12:46 15:19 17:41 19:01 MARDİN 05:59 07:24 12:31 15:05 17:26 18:46 MUĞLA 06:48 08:13 13:21 15:55 18:16 19:36 MUŞ 05:58 07:25 12:28 14:58 17:20 18:42 NEVŞEHİR 06:24 07:52 12:55 15:25 17:47 19:09 NİĞDE 06:24 07:50 12:55 15:27 17:49 19:10 ORDU 06:15 07:45 12:43 15:06 17:28 18:53 RİZE 06:04 07:35 12:32 14:55 17:17 18:42 SAKARYA 06:44 08:15 13:12 15:37 17:58 19:23 SAMSUN 06:21 07:52 12:49 15:11 17:33 18:59 SİİRT 05:55 07:21 12:26 14:58 17:20 18:41 SİNOP 06:27 07:59 12:54 15:14 17:36 19:02 SİVAS 06:17 07:45 12:46 15:13 17:35 18:58 TEKİRDAĞ 06:56 08:27 13:24 15:48 18:09 19:34 TOKAT 06:19 07:49 12:48 15:13 17:35 18:59 TRABZON 06:08 07:38 12:35 14:59 17:21 18:46 TUNCELİ 06:06 07:33 12:36 15:05 17:26 18:49 ŞANLIURFA 06:06 07:31 12:39 15:13 17:35 18:54 UŞAK 06:46 08:13 13:17 15:46 18:08 19:30 VAN 05:50 07:17 12:21 14:51 17:13 18:34 YOZGAT 06:26 07:54 12:55 15:22 17:43 19:07 ZONGULDAK 06:40 08:11 13:07 15:29 17:51 19:17 AKSARAY 06:27 07:54 12:58 15:29 17:50 19:12 BAYBURT 06:04 07:34 12:33 14:59 17:21 18:45 KARAMAN 06:29 07:54 13:01 15:35 17:57 19:17 KIRIKKALE 06:31 08:00 13:00 15:27 17:49 19:12 BATMAN 05:58 07:24 12:30 15:02 17:23 18:44 ŞIRNAK 05:52 07:18 12:24 14:57 17:19 18:39 BARTIN 06:38 08:09 13:05 15:26 17:48 19:14 ARDAHAN 05:56 07:26 12:23 14:46 17:08 18:34 IĞDIR 05:49 07:18 12:18 14:45 17:06 18:30 YALOVA 06:49 08:19 13:17 15:42 18:03 19:28 KARABÜK 06:36 08:07 13:04 15:27 17:48 19:14 KİLİS 06:13 07:37 12:46 15:21 17:42 19:02 OSMANİYE 06:16 07:41 12:49 15:23 17:45 19:05 DÜZCE 06:41 08:12 13:09 15:33 17:55 19:20

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.



2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

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