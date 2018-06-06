Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) seçim gözlem heyeti, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. AGİT-PA, Demirtaş ile cezaevinde görüşen ilk yabancı heyet oldu.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’ye gelen ve bütün cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşmeyi planlayan AGİT-PA seçim gözlem heyetinin, Selahattin Demirtaş ile Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 2 saat süren ziyarette, Demirtaş’ın hem kendi tutukluluğuna hem de seçim sürecinde HDP ve muhalefetin karşı karşıya olduğu hak ihlallerine dair görüş ve değerlendirmelerini AGİT-PA heyetine ilettiği belirtildi. AGİT-PA’nın Adalet Bakanlığı ve Dışişleri bakanlıklarının izniyle Demirtaş ile cezaevinde görüşen ilk yabancı heyet olduğu kaydedildi.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seçim bürosu açılışında “24 Haziran’da bu iktidardan kurtulacağız. Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER