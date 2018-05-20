HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne Cezaevi’nden Alman WDR’nin sorularını yanıtladı. Cezaevinde kampanya yürütme imkânının “Yok” denilecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarı mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, “Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Demirtaş, “Mevcut durumda HDP’siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?” sorusuna “HDP’siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de meydanlar da bunu gösteriyor” yanıtını verdi.

‘ANNELERİ BULUŞTURACAĞIM’

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir Anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını belirten Demirtaş Demirtaş, seçilmesi durumunda ilk icraatının ne olacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup ellerini öpüp barış için desteklerini ve dualarını isteyeceğim.”

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