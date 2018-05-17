Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Haberturk TV'de Kübra Par'a konuştu. Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz ama virgül koyabilir" dedi.

İlnur Çevik, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğinin altını çizdi. ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi sorusuna, Çevik ''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi'' cevabını verdi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

İlnur Çevik, İsrail konusunda, ilişkilerin iptali durumunda Filistinlilerin zarar göreceğini ifade etti. İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de bazı karşılıklı çıkarları olduğunu düşünen Çevik, ''İsrail Türkiye'yi kolay kolay bir kenara itemez, Türkiye de İsrail'i itmek istemez'' dedi. Arap ülkelerinin bir kısmının Filistin'e arkalarını dönerek İsrail ile beraber haraket ettikleirni ve HAMAS'a karşı adım attığını belirten Çevik, Kudüs sözkonusu olduğunda ise durumun değiştiğini belirtti.

Türkiye'nin itirazının medya önünde kalıp kalmadığının sorulması üzerine İlnur Çevik, Afrin konusuna atıf ile Türkiye'nin akıllıca girişimler ile olayları kendi lehine çevridğini hatırlattı ve Türkiye'nin atacağı adımları atmaktan çekinmediğini ifade etti.

Muharrem İnce'nin ''Gülen'in iadesini isteyeceğim vermezlerse İncirlik'i kapatacğım sözlerinin hatırlatılması üzerine Çevik ''Bekara karı boşamak kolaydır'' dedi.

DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI

Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten Ak Partili isimlerin ifadeleri hatırlatılan Çevik, bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını ifade etti.

GÜNEYDOĞU MESELESİ

İlnur Çevik " Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar " dedi.

Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirtti. ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik '' Bence d eçok parak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

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