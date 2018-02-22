Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti olarak papağanlaşmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte pek çok abide isme verilen bu ödüllerin hep yerini bulduğuna inanıyorum. Bu tür ödüller kendi alanlarında şevkle, coşkuyla çalışan, üretken insanlara teşekkürümüzün nişanesidir. Güzel işlerin ödüllendirilmesi bir vefa borcudur." dedi.

Kültür ve sanattaki gelişmelerin önemine değinen Erdoğan, "Milletimiz için kültür ve sanat en az ekonomi kadar önemlidir. 2023 hedefleri için gece gündüz çalışırken, kültür ve sanatı da asla ihmal edemeyiz. Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek ortaya çıkaracağız. Birileri bu sözlerimize bakara bizleri yanlış anlayacak, batı düşmanlığı ile itham edecek. Halbuki bizim kimseye bir düşmanlığımız yok. Nerede faydalı bir şey varsa onu almakla mükellef olduğumuza inanıyoruz. İbn-i Haldun coğrafya kaderdir diyor. Birilerine coğrafyamızı belirleme hakkı verir mi? Biz bir , iri, diri, kardeş, hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz ona göre şekillenecektir. Gece gündüz demeden, yalan yanlış şeyler çıkıyor, hiç aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bugün gelişmiş ülkelerin sporda,n sanata, her alanda anaokuldan itibaren çocukların ilgilerini tespit etmeye yönelik sistemler kurduklarını görüyoruz. Ülkemizde benzer bir anlayışı hayata geçirmeye inanıyorum. Ana sınıfından itibaren lise yılları boyunca öğrencilerin eğilimleri ile ilgili çalışmalar sürdürmeliyiz. Evlatlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Çalışmaksa, bizim milletimizin çalışkanlığının örneği çok az bulunur. 2019'dan itibaren bu konulardan itibaren Türkiye yeni bir döneme girecektir. 2017 yılı ödüllerini takdim edeceğimiz insanlarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Turgut Cansever üstadımızın 9'uncu ölüm yıl döneminde onu da rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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