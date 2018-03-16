Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Afrin şehidi Muhammed Kır'ın cenaze töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rabbim, rahmeti ile inşallah tecelli etsin. Bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin diyorum. Tüm şehitlerimiz için ve şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Onlar Peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Peygamber efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi, dinimiz için, özellikle vatan, millet, ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor.

"MÜJDE DE BİZE YAKLAŞIYOR"

Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin; Osmanlı, Muhammedi kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir, inceltmiş, Mehemmed demiş, sonra Mehmet demiş, ordumuzun mensuplarına da küçük Muhammed adına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle başka asker yok. Rabbim, rahmeti ile inşallah tecelli etsin. Bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin diyorum. Tüm şehitlerimiz için ve şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.

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