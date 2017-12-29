Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

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