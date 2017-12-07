Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs açıklaması: (Trump) Sen ne yapmak istiyorsun?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesi Ankara'da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan açıklaması için, "Böyle bir adamı atmak bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır." dedi.

Taşeron işçilere hitap ettiği konuşmasında Erdoğan, Trump'a "Sen ne yapmak istiyorsun" şeklinde seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değildir. Kudüs Müslümanların olduğu kadar Hristiyanların da kısmi olarak da Musevilerin ibadethgahı. Ağırlıklı olarak da Müslümanlar'ındır. Müslümanlar'ın ilk kıblesidir Mescid-i Aksa.

"Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Onun bu kararı karıştırmaya yönelik, mikser görevi görüyor. Kusura bakmasın.

"Çarşamba günü başta olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bir araya getireceğiz. Sadece İslam ülkeleri değil. Papa ile de görüşme talebim oldu. Onunla da yarına kadar görüşeceğiz. Putin ile de görüşeceğim. Almanya, İspanya.. Çünkü bu sadece Müslümanların değil insanlığın görevidir.

'Herkesin foyası ortaya çıkıyor'

"Sayın Trump, "ben güçlüyüm öyle ise haklıyım" diyorsa yanılıyor. Haklı olan güçlüdür bunu böyle bilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak dinlendiği ambargo davasını da "kumpas" olarak değerlendirdi.

Erdoğan, "Bu kumpasların arkasında ne olduğunu… Bu mahkeme süreci ile iyi biliyoruz Mahkemede söylenen yalanları da biliyorsunuz. Şu rüşvet aldı şu almadı. Herkesin foyası ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.