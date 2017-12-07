Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs açıklaması: (Trump) Sen ne yapmak istiyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesi Ankara'da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan açıklaması için, "Böyle bir adamı atmak bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır." dedi.
Taşeron işçilere hitap ettiği konuşmasında Erdoğan, Trump'a "Sen ne yapmak istiyorsun" şeklinde seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değildir. Kudüs Müslümanların olduğu kadar Hristiyanların da kısmi olarak da Musevilerin ibadethgahı. Ağırlıklı olarak da Müslümanlar'ındır. Müslümanlar'ın ilk kıblesidir Mescid-i Aksa.
"Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Onun bu kararı karıştırmaya yönelik, mikser görevi görüyor. Kusura bakmasın.
"Çarşamba günü başta olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bir araya getireceğiz. Sadece İslam ülkeleri değil. Papa ile de görüşme talebim oldu. Onunla da yarına kadar görüşeceğiz. Putin ile de görüşeceğim. Almanya, İspanya.. Çünkü bu sadece Müslümanların değil insanlığın görevidir.
"Sayın Trump, "ben güçlüyüm öyle ise haklıyım" diyorsa yanılıyor. Haklı olan güçlüdür bunu böyle bilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak dinlendiği ambargo davasını da "kumpas" olarak değerlendirdi.
Erdoğan, "Bu kumpasların arkasında ne olduğunu… Bu mahkeme süreci ile iyi biliyoruz Mahkemede söylenen yalanları da biliyorsunuz. Şu rüşvet aldı şu almadı. Herkesin foyası ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.