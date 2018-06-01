Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.

Erdoğan, ziyaretinden kısa süre sonra ise sahur anlarını Twitter hesabından canlı yayınlandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 31, 2018

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 31, 2018

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