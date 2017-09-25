Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçeyi yaşatmak, tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak ve dile sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu hususta hassasiyet ve çaba göstermeye çağırdı.
Erdoğan, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türkçenin dünyanın sayılı dillerinden biri olduğunu ve kökenlerinin tarihin çok eski dönemlerine uzandığını kaydetti.
Türkçenin milleti bir arada tutan manevi değerler ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayan en kıymetli hazine olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Asırlar boyunca farklı kültürler, medeniyetler ve dillerle etkileşim neticesinde daha da zenginleşen Türkçemiz, günümüzde geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdaki ortak maziye sahip olduğumuz diğer halklarla aramızdaki en güçlü bağı oluşturmaktadır. Türkçemiz, temsil ettiği değerler bakımından barışın, sevginin ve hoşgörünün dilidir. Sahip olduğu sözcük varlığıyla, atasözü ve deyimler hazinesiyle dünyanın en zengin dilleri arasında yer alan Türkçemiz ne yazık ki son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler ve dönüşümler sonucu menfi gelişmelerle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu olumsuzlukların başında da dilimize sirayet eden yabancılaşma tehdidi gelmektedir."
2017 "TÜRK DİLİ YILI" İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçenin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanımının sağlanması, bu konuda toplumsal bilincin, özenin ve duyarlılığın artırılması amacıyla 2017'nin "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, mesajını şöyle sürdürdü:
"Bu vesileyle başta çocuklarımız, gençlerimiz ve basın yayın organları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle Türkçenin her alanda doğru kullanılması, yabancı kelimelerin istilasından korunması, sosyal medyada özensiz ifadelerin engellenmesi, yer ve mekan adlarında görülen yaygın kirliliğin önüne geçilmesi, dilimizin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşınması ve kamuoyunda köklü bir dil bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Türkçemizi yaşatmak ve tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızı bu hususta hassasiyet ve çaba göstermeye çağırıyorum. Türk Dil Bayramı'nın, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı bir uyanışa ve bilinçlenmeye vesile olmasını diliyorum."
- recep tayyip erdoğan
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