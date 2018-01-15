Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ciner Grubu’nun 1.5 milyar dolar yatırım bedeliyle Türkiye’yi alanında dünyada lider konuma yükselten Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. tesislerinin açılışında konuştu. Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrin operasyonu için "Harekat her an başlayabilir" dedi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacağını açıkladığı 30 bin kişilik birlikle ilgili olarak, "Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir." diye konuştu.

Erdoğan'ın Afrin mesajları:

"MODEL ORTAKSAK, BU İŞİ BİZİMLE YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz. DEAŞ denen terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz dedik. Stratejik ortaksak, model ortaksak bu işi bizimle yapmak zorundasınız. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yok edilemez. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik veriyoruz şu anda da operasyonlar devam ediyor.

"BİZE DÜŞEN TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR"

Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş.

"HAREKAT HER AN BAŞLAYABİLİR"

30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünn üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.

"BU ORDUNUN ADI KALLEŞLER ORDUSUDUR"

Bu adamların biz cinsini iyi biliriz. Biz stratejik ortağınız isek bize güven. Rakka'ya ordu gönderilecekse biz 2 tugay da göndeririz. 'Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor' dedim. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Nasıl kalleş, iki yüzlü olduğunu çok iyi tanıyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir.

"KURULAN TEZGAHI DARMADAĞIN EDECEĞİZ"

Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.

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