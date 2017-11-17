Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Partili İl Belediye Başkanları arasında görüşme

Erdoğan, bugün ilk olarak partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulunmuştu. İHA'nın geçtiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da il belediye başkanları ile parti genel merkezinde görüşecek.

"SAĞDA SOLDAKİ FİSKOSLARA KULAK ASMAYIN"

Erdoğan, "Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak çok işimiz var, alacağımız çok büyük mesafeler var. Allah'ın izni ile milletimizin bize olan sadakati de artacaktır. İnşallah 2019'da da bu çizgimize sıkı sıkıya sarılarak gireceğimiz tüm seçimlerden başarı ile çıkacağız." diye konuştu.