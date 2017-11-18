Ankara'da ittifak kulisleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 seçimlerini işaret ederek “Öncesinde ittifak olabilir” sözleri, siyasette yeni gündem maddesi oldu. Uyum yasaları üzerinde çalışmalarını sürdüren AK Parti, mevcut yasalardaki düzenlemeler ile seçim ittifakına gidilebileceğini, yasal anlamda bir engel olmadığı tezini savunuyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; mevcut yasaya göre, bir siyasi partinin mensupları seçimde başka bir siyasi partinin listesinden aday gösterilebiliyor. Bu isimler, seçim sonrasında istifa ederek kendi partilerine dönebiliyor.

MHP ise her partinin kendi kimliğini koruyarak, kendi listesi ile ittifak yapabileceği bir formülü tercih ediyor. Bunun için öncelikli olarak

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu gibi birincil mevzuatta değişiklik yapılmasını istiyor. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk sınavı olan 2019’da seçim barajında ise değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

MHP ise yüzde 10’luk ülke barajının ağır olduğunu, yüzde 7 ya da 5 gibi seçeneklerin değerlendirilmesini istiyor. AK Parti’de uyum yasaları konusunda bir çalışma yapılıyor ancak içinde seçim ittifakı yer almıyor. Ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bu yöndeki çıkışı, Erdoğan’ın yeşil ışık yakmasının ardından seçim ittifakı ile ilgili teknik çalışma başlatıldı. Erdoğan ile Bahçeli’nin seçim ittifakı ile uyum yasaları konusunda randevulaşması bekleniyor.

SON İTTİFAK 2007’DE

2007 genel seçimlerinde, 13 DSP’li CHP listelerinden seçime girdi. DSP seçime katılmadı. Seçilen isimler, seçimin ardından CHP’den istifa ederek partilerine döndü. AK Parti ve MHP’nin öncüleri olan Refah Partisi ile MÇP, 1991 seçimlerinde IDP ile seçim

ittifakına girmişti.

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