Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inemedi. Birkaç kez denemesine rağmen Ordu-Giresun Havalımanı'na inemeyen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Samsun'a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikoptere binerek Ordu'ya hareket etti.

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