SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da AK Parti kurmayları ile sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 15:00'te AK Parti kurmayları ile görüşecek. Son dakika gelen habere göre, gündemde seçim ittifakı ve baraj konularının yer alabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında bu görüşme yer almıyordu.

ERDOĞAN, 5 İSİM İLE GÖRÜŞECEK

Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre; AK Parti'de gündem 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün, uyum yasalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapacak.

SEÇİM İTTİFAKI VE SEÇİM BARAJI KONULARI DA GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda uyum yasalarının yanı sıra, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, seçim ittifakı ve seçim barajı ile ilgili gündemlerinin de görüşülmesi bekleniyor.