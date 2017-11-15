Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Doha'dan ayrıldı. A'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Doha