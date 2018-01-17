Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta pazar günü katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil mi?" diye sordu.
Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" dedi.
Pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini belirten Irmak'ın "Çok heyecanlıyım" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı, "Ben de heyecanlandım." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanının "Sen neyi çok seviyorsun?" sorusu üzerine minik Irmak "Seni" diye cevap verince Erdoğan, "Ben de seni çok sevdim." diye konuştu.
Erdoğan, görüşmede, Irmak'tan ailesine selamlarını iletmesini istedi.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ DA ARADI
AA'nın haberine göre; Irmak, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla çok heyecanlandığını ve sevindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Irmak, Ankara'ya gittiğinde Erdoğan'ın elini öpeceğini dile getirdi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da kendisini telefonla aradığını aktaran Irmak, Bozdağ'ın kendisini Ankara'da misafir etmek istediğini söylediğini de belirtti.
Baba Ziya İstek de Irmak Ayşe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğine işaret ederek şunları kaydetti:
"İnanın bizim beklemediğimiz bir olaydı. Kızımız, sürekli Cumhurbaşkanımızı takip ediyor, görmek istiyordu. Yozgat’a geldiği zaman da göremediği için çok ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi aradı. Mutlu olduk, bizi onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi de davet etti, pazartesi günü gidip kendisini göreceğiz. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ da aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum."
AK Parti İl Kongresinin düzenlendiği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda jimnastik eğitimine katılan Irmak ve arkadaşlarının, kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek vermesi için hazırlık yapılmıştı ancak Erdoğan'ın hava muhalefeti nedeniyle gecikmesi üzerine çiçek verme programı iptal edilmişti. Irmak'ın annesi Tuğba İstek, eve döndükten sonra bu duruma içerleyip gözyaşlarına hakim olamayan kızını cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.
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