Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
Bu ülke asırlardır ölümü öldüren yiğitler sayesinde ayaktadır. Bu ülke şehitlerini baş tacı eden bir ülkedir. Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.
İstanbul İl Gençlik Kongresi'nin başarılı geçmesini, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünkü kongrede emaneti devreden dava arkadaşlarıma şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Bana sizler gibi gençlerle yol yürüme şerefini bahşettiği için rabbime hamdediyorum. Bugüne kadar mücadelemizi nasıl siz gençlerle sırt sırta vererek yürüttüysek, bundan sonra da öyle devam edeceğiz.
Siyasetçinin varoluş gayesi ülkeye, millete, seçmene en güzel şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılmalıdır. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye, ne millete bir faydası olur. Rüzgar gülü gibi yön değiştiren bir siyaset, popülizmin bataklığında boğulmaya mahkumdur.
90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi, tanklara selam duran korkaklar da vardır. Bu ülkenin siyasi geçmişi, erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahnesi olmuştur.
Türkiye'de ahlaklı, erdemli siyasetin öncelikli muharızı politikayı ikbal kapısı olarak gören kıfeyetsizlerdir. Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP, maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978'de iktidarı kirli pazarlıklarla 11 milletvekilini transfer ederek almıştır.
Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli vekil tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın, geleceği de pürü pak olmaz. CHP, dün olduğu gibi bugün de siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ben burdan sesleniyorum, Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Siz iradesini satanlardansınız. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Onları da lekelediniz. Size oy veren bu milletin iradesini hiçe saydınız. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış. Sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız. Ekranları başında bizi izleyen tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diyorum.
CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan pazarlıklarla Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. O gözü yaşlı vekilleri görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim, Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Bu hadise 40 yıla rağmen, CHP'den bir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. Bu tezgah ana muhalefet partisini itibarsız hale getiren bir hamle olmuştur.
Erdoğan İl Gençlik Kongresi öncesinde Küçükçekmece'de halka hitap etti:
"Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Kuzey Irak'ta 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilhamla yola kararlılıkla yürüyor.
Gençler, özellikle lise son sınıflardan üniversitedeki arkadaşlarınızdan hepsiyle özellikle kucaklaşacaksınız. Hepsine bildiklerinizi anlatacaksınız. Bu heyecan daim olsun, bu heyecan devam olsun. Bu heyecanla tüm Türkiye gençliğini ayağa kaldıracaksınız.
MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta kardeşlerim, hassas olacağız. Kardeş ittifakı içerisinden hep birlikte beraber çalışacağız"
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