Suriye'de çözüm için tüm gözler Soçi'de devlet başkanları düzeyinde Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Kritik zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Esad'ı ağırladı.

Ardından telefonda ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de elinde tuttuğu tüm alanları kaybederken, askeri operasyonlarda son noktaya gelinmesi, tarafları siyasi çözüm arayışlarına itti. Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları düzeyinde bir araya gelerek krizin çözümünü masaya yatıracak.

Rusya'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gündeme getirmesi beklenirken Türkiye'nin Afrin ve terör örgütü YPG'nin durumunu masaya yatıracağı düşünülüyor. Son bir hafta içerisinde üç ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da, Genelkurmay Başkanları ise yine Soçi'de bir araya gelmişti.

İŞTE SOÇİ'DEKİ ZİRVEYLE İLGİLİ YAŞANAN TÜM GELİŞMELER

13.05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de yapılacak üçlü zirve için İstanbul'dan ayrıldı.

11.00 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'dan ayrıldı. Ruhani basına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin geleceği yabancı güçlere bırakılmayacak ve bu ülkenin halkı buna karar verecek."

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SOÇİ'NİN GÜNDEMİ NE OLACAK?

Putin 2 gün içerisinde 5 liderle yaptığı görüşmelerle, Soçi'deki üçlü zirve öncesinde Suriye'de siyasi sürece geçilmesi için çok aktörlü bir çözüm zemini yaratmaya çalıştı.

Bu diplomasi zincirinin en kritik halkası ise bugün Soçi'de yapılacak üçlü zirveyle tamamlanacak. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin gündeminde siyasi çözüm olacak.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin önemli bir gündem maddesi olması beklenen toplantıda, gerilimi azaltma bölgelerindeki durum ve terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele de masaya yatırılacak.

WASHINGTON'LA GÖRÜŞ BİRLİĞİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vietnam'daki APEC zirvesinde 'ayaküstü' görüşen iki lider, telefonda yaklaşık 1 saat süreyle konuştu.

Soçi-Washington hattında, Ukrayna, İran, Kuzey Kore ve Afganistan konuları masaya yatırılsa da aslan payını Suriye kaptı. İki lider Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlar ve barış süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek, Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi ve Putin'in Esad'la yaptığı görüşme de iki liderin gündemindeydi.

Kremlin iki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki liderin birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.