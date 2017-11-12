Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar'la görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne gitti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşme sona erdi. 17.00 sırlarında başlayan görüşme akşam 20.00 sıralarında sona erdi.



Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer alıyor. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyaretinin konuşulabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Başbakan Yıldırım ve Org. Hulusi Akar ile görüşmesi yer almıyordu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da toplantıya katıldığı öğrenildi.