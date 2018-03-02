Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile ortak basın toplantısında açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.

Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batının terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğyn şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var.

Yaklaşık son aldığım haberler de 2 bin 348 terörüstü etkisiz hale getirdik. Tüm terörsitleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiZ. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor.

Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur.

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