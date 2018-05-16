Erdoğan'dan Kudüs için görüşme trafiği: Önce Merkel, ardından Ruhani!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi. Görüşmede mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı. Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere değinen iki lider, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle telefonda Kudüs'ü görüştü.

Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul’daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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