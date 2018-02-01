Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

HANGİ KONULARDA UZLAŞILDI?

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarında belli bir aşamaya gelindi. Uzlaşılan konulardan biri seçim barajı. Her iki parti de yüzde 10 barajının korunması yönünde mutabık kaldı. Yani barajın ittİfak yapan partiler için yukarı yapmayanlar için aşağı çekilmeyecek.

Toplantıda MHP ile AK Parti arasında kurulan Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları ele alındı. Edinilen bilgiye göre ittfak modeli üzerinde de görüş birliği sağlandı. Buna göre, ittifakın adı oy pusulasına yazılacak, iki partinin amblemi ittifak çatısı altında olacak.

Çift mühür yerine sadece parti için ayrılan alana mühür vurulacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında ise parti amblemi olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin adayı olarak seçime girecek.

SEÇİME MEVCUT SİSTEMLE Mİ GİDİLECEK?

2019'da yapılacak seçimlerden sonra daraltılmış bölge sisteminin gündeme gelebileceği ve bu kapsamda da Türkiye'de seçim bölge sayısının artırılabileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN: BAZI KONULARDA UZLAŞMA SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İttifak ile ilgili belli noktaya gelindi. Bazı konularda uzlaşma sağlandı çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşeceğiz” dediği öğrenildi.

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