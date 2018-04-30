Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la uzun bir yolculuğa çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Geçtiğimiz Ekim ayında, değerli kardeşimin ailece ülkeme yapmış olduğu ziyarette ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. Bunun altyapısını da bu ziyaretimizde attığımız adımlar için kurmuş olduk. 25 anlaşma imzaladık. Artık Türkiye-Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var.

Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde Türkiye'de icra edeceğiz. İki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olarak bu toplantıları yapacağız. İki ülke arasındaki işbirliğini, ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre her alanda güçlendirmeye kararlıyız. Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri memnuniyet vericidir. Sürekli tırmanış halinde olan bir tablo var. 2017'de 1.2 milyar dolar iken, 1.5 milyar dolara çıkmış bulunuyor. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar. Bu zor değil, biz bunu başarırız. Her iki tarafta da bu irade ve altyapı var. Potansiyelimizin ben çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Bu rakamı daha yukarılara çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere ulaşacaktır.

Özbekistan'ın ekonomik ve sosyal pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyorum. Biz TİKA olarak, 60 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz. Birçok alanda Özbekistan'da TİKA bu yatırımlarını Eylül, Ekim ayında yapmaya başlayacak. Şu anda Özbekistan, çevre ülkelerle de ilişkilerini iyi noktaya taşımasıyla bölge artık bir barış bölgesi haline geliyor.

Özbekistan'ın turizm sektörünün geliştirilmesine verdiğimiz desteği arttıracağız. Bu konuda atacağımız adımlarla halklarımızın kaynaşmasını arttıracağız. İnşallah, çok daha sık buraya gelme imkanı doğacak. Turizmdeki tecrübelerimizi Özbek kardeşlerimizle paylaşacağız.

16 Mart 2018'de başlayan seferlerimiz var. Bu seferlerin arttırılmasını, yeni güzergahlar açılmasını arzu ediyoruz. Taşkent'teki temaslarımızı tamamladıktan sonra yarın sabah Buhara'ya geçeceğiz.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Köksaray'daki karşılama töreninde Erdoğan ve Mirziyoyev, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mirziyoyev, kendileri için ayrılan bölümde tören kıtasının geçişini izledi.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Köksaray'daki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Mirziyoyev arasındaki basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Daha sonra Türkiye ve Özbekistan arasındaki heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

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