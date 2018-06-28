Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’e mesaj gönderdi. Erdoğan, komutanlığın kuruluş yıldönümünü kutladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın, dünyanın en eski ve saygın ordularından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Milli sınırlarımızın, ülkemizin huzurunun, emniyetinin ve menfaatlerinin güvencesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin temel gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı personeli ile yüksek vazife şuuruyla üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mız, dünyanın en eski ve en saygın ordularından biridir. Yüksek harekât ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır.”

YILDIRIM: SAYGIN ORDULAR ARASINDA

Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ana unsurlarından olan Kara Kuvvetleri’miz, cesur, disiplinli ve fedakâr mensupları, yüksek harekât kabiliyeti ve modern yapısıyla dünyanın saygın orduları arasında yer almaktadır. Gece-gündüz demeden, her türlü mevsim ve doğa şartlarında mücadele eden Kara Kuvvetleri’miz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekâtlarla terörü etkisiz kılmaktadır” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise mesajında “Kara Kuvvetleri’miz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.