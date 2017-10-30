Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun özel konukları

29 Ekim Resepsiyonu'na, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler de aileleriyle katıldı.

'RİZELİ HEİDİ' DE KATILDI

Resepsiyonda, yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin de yer aldı.

29 Ekim Resepsiyonu

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