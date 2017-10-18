D-100'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre, kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardan birinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında trafik tamamen durdu. Ankara istikametine yaklaşık 15 dakika duran trafik kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından açıldı

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