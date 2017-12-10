D-100 Karayolu Avcılar istikameti Edirnekapı mevkiinde taksi, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Taksi sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.30 sıralarında, D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde, Avcılar istikametinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; taksinin sürücüsü, henüz bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan taksi, önünde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, taksi sürücüsüne ilk tedavisinin ardından hastaneye götürdü.

Görgü tanıkları, taksi sürücüsünün hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan taksinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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