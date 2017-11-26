Dağ keçisi ölümleri Meclis gündeminde

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’deki dağ keçisi ölümleri hakkında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya mektup yazarak her 2 bakandan yardım istedi.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Erol, “Bu tip anlık müdahale gerektiren durumlar açısından kadrolu veteriner çalıştırılmalı” önerisinde bulundu. Erol, her 2 bakana yazdığı mektubunda, Munzur Vadisi’nin yaban hayatı bakımından özel türleri barındırdığına dikkat çekerek, “Bezuvar dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, ur kekliği, Munzur alası gibi türlerin yaşam alanı bulduğu bir bölgedir” dedi.

'VEBA ŞÜPHESİ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’ya hitaben yazdığı mektubunda, son günlerde Tunceli’nin belli bölgelerinde şüpheli dağ keçisi ölümlerine rastlanıldığını belirten Erol, “Pülümür Vadisi’nde 8 dağ keçisi ölü bulunmuştur. Yerel ve ulusal basına da yansıyan ölümlerle ilgili evcil sürülerden geçtiği tahmin edilen veba şüphesi bulunmaktadır. Bakanlığınızın bir inceleme başlatmasını arz ederim” ifadesini kullandı.

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde başka hayvanların da ölmüş olabileceğine işaret eden Erol, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’na yazdığı mektubunda ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nde veteriner çalıştırılmamasını eleştirerek “Bu tip anlık müdahale gerektiren durumlar açısından kadrolu veteriner çalıştırılmalı” önerisinde bulundu.

Erol, Eroğlu’ndan da Tunceli’deki dağ keçilerinin ölümleri konusunda inceleme yapılmasını istedi.