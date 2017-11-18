Söz ve müziği kendisine ait ‘Cool’ adlı ilk tekli çalışmasıyla müzik sektörüne giren Hasan Cebeci, 5 soruyla karşımızda. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un röportajı...

Müziğe nasıl başladın?

Klasik olacak ama çocukluğumdan beri müziğe ilgim vardı. Evde her zaman müzik olurdu. Rahmetli babamın sesi güzeldi ve şarkı söylemeyi severdi. Misafiri eksik olmayan bir evde büyüdüm. Hep beraber sofralar kurulur, yemekler yenir, Türk sanat müziği şarkıları söylenirdi. Babamın ısrarıyla ben de söylerdim.

Bu dönemde albüm yapmak hayli riskli. Bu cesareti nasıl buldun?

Gerçekten müzik sektörünün zorluğunu işin içine girdiğinizde anlıyorsunuz. Ama günün birinde kendi şarkımı yapmak hep istediğim bir şeydi. Karar aldım ve daha fazla ertelemek istemedim.

Tarzını daha çok nasıl yorumlarsın?

Söz ve müziği bana ait, bitmiş 40’a yakın şarkım var. Canlı söyleyebileceğim akustik formata uygun şarkılar yapmayı seviyorum. Tarzım için akustiğe uygun popüler müzik diyebilirim.

Müzik piyasasına dair en büyük hayalin ne?

En büyük hayalim şarkılarımın binlerce insan tarafından hep bir ağızdan söylendiğini görebildiğim konserler. Sektörde kalıcı olmak ve sürekli üretmek istiyorum.

‘Cool’ tam bir bahar şarkısı olmuş. Yakında bir albüm yapacak mısın?

Evet, önümüzdeki bahar ayı için planladığım epey hareketli ve dillere dolanacağını düşündüğüm bir single çalışmam olacak.