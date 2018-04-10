CHP’de Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sürpriz bir ismi yardımcı olarak atadı. Medya ile ilişkiler konusunda partide yeniden yapılanmaya giden ve gazeteci kökenli milletvekilleriyle özel bir çalışma yürüten Özkan, yurtdışında partisini tanıtma görevini ünlü yazar Dan Brown’un romanlarını Türkçe’ye çeviren Petek Demir İncek’e emanet etti. CHP’yi yeni dönemde yurtdışında tanıtma görevini üstlenen İncek, Habertürk’ten Düzgün Karadaş'a konuştu. İlk etapta basın özgürlüğü konusunda Türkiye’de uluslararası bir toplantı düzenleyeceklerini söyleyen Petek Demir İncek, şöyle devam etti:

“Siyasete atılmamla çevirmenlik mesleğini de bırakmayacağım. İkisini birlikte yürütmeye çalışacağım. CHP, sanata, bilime açık ve destekleyen bir parti. Kitlesinin de beklentisi bu yönde. CHP’nin ilkelerinden sapmadan tüm insanları kucaklayacağı bir değişim başlatması gerektiğini düşünüyorum. Biz değişince dünya değişir. Tipik bir siyasetçi olmayabilirim. Romantik ve duygusal bakabilirim. Benim işim insan ilişkileri ve bunu başaracağıma inanıyorum.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER