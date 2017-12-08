Danimarka'da Ekrem Şahin'in 6 yıl önceki şüpheli ölümü nedeniyle otopsisinin Türkiye'de yapılmasını talep eden ailesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının da (YTB) desteğiyle hukuk mücadelesini kazandı. Organları Türkiye'ye getirilen Şahin'in ölüm nedeni, otopsinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Danimarka'da yaşayan çifte vatandaş Ekrem Şahin, 2009 yılında kimlik kontrolü sırasında çıkan tartışmada gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan Şahin, tahliyesine 6 ay kala 14 Ocak 2011'de yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre; Danimarka'da yapılan otopsi sonucunda aileye "gizli kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti" denildi. Buna karşılık aile Türkiye'de de otopsi gerçekleştirilmesini talep etti. Ekrem Şahin'in cenazesi Türkiye'ye gönderildi ancak iç organlarının gönderilmemesinden dolayı otopsi süreci tamamlanamadı.
Danimarka'da ise 3 defa soruşturma açılmasına rağmen olaya ilişkin dava sürecine geçilemedi. Danimarka Kraliyet Savcılığı, Şahin'in "sakinleştirilmeye çalışılırken talihsizce vefat etmesi" nedeniyle davaya konu durum olmadığı kanaatiyle dosyayı 2013 yılında kapattı.
ANNESİ HUKUK MÜCADELESİNİ BIRAKMADI
Anne Nermin Kalkan tarafından bu yıl yapılan müracaatın ardından YTB devreye girerek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyanın yeniden açılması için talepte bulundu. YTB tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına sağlanan bilgi ve koordinasyon desteği neticesinde Danimarka makamlarından organlar teslim alındı ve bozulma riskine karşı Türk Hava Yollarının da iş birliğiyle güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi.
Sağlıklı şekilde aynı gün Adli Tıp Kurumu Başkanlığına teslim edilen organlar işleme alındı. Bu sayede 6 yılı aşan süredir gerçekleştirilemeyen otopsi süreci organların getirilmesiyle tamamlanmış olacak.
Ekrem Şahin'in organlarıyla Türkiye'ye gelen amca Yusuf Şahin, şunları kaydetti:
"Bize kalp krizi geçirdi' dediler. Biz gerçeği öğrenmek istiyoruz. Kim suçlu kim suçsuz bilmek istiyoruz. 'Gerçekten kalbi durarak mı öldü, yoksa başka bir durum mu var?' Danimarka tarafı bizi yıllardır oyaladı. O günden bu yana neredeyse 7 yıl oldu. Annesinin çabaları sonucunda buraya kadar geldik. İnşallah gerçeği öğreneceğiz. Yurt dışında yaşanan bu tür olaylar bizleri çok üzüyor."
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