Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Danimarkalı genç kız yaralandı. Bazı vatandaşlar ambulans beklenirken yerde yatan kızı güneşten kamyonun jant kapağıyla korumaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre kaza dün saat 13.30 sıralarında D-400 karayolu Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. 51 yaşındaki Abdullah Sabri E. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kontrolsüz şekilde tali yoldan ana yola çıkınca Antalya istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki Ahmet K., idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Danimarkalı turist Mia Marie V. yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaralı kız çevredekilerin yardımıyla refüje alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Durum sağlık ekiplerine bildirilirken bazı vatandaşlar yerde yatan turistin güneşten etkilenmemesi için kamyon jant kapağıyla gölde yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı turisti ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Mia Marie V.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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