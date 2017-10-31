Darbeciler şehit ettikleri vatandaşın fotoğrafını çekmiş

Kayıtlar üzerinden hazırlanan bilirkişi inceleme raporunda, vatandaşların darbecilere karşı karargahtaki mücadelesine ait kareler yer alıyor.
Rapora göre saat 23.48'de tam teçhizatlı kalabalık asker grubu Genelkurmay kışlasının doğu cephesinde konuşlanıyor.
Saat 02.23'te bir grup vatandaş, Milli Müdafaa Caddesi protokol giriş kapısından kışlaya girmeye çalışıyor.
Kalabalığın zamanla artması üzerine Binbaşı Oğuzhan Konuk, silahlı askerlerle vatandaşlara müdahale ediyor.
Kurmay Binbaşı Veysel Özmen de aynı bölgeye gelerek vatandaşları engellemeye çalışıyor.
ATEŞ AÇIYORLAR
Kalabalık asker grubunun, bir süre sonra hat düzeni alarak vatandaşları dışarıya çıkarmak için havaya ateş açtıkları kameralara yansıyor.
Saat 02.39'da protokol yolu kuzey istikametinden güneydeki nöbetçi kulübesine ilerleyen Kurmay Albay Mustafa Çiçek ve Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt'un silahlı oldukları görülüyor.
Karargaha girişleri engellendikleri için Milli Müdafaa Caddesi'nde bekleyen vatandaşlara askerlerce doğrudan ateş ediliyor ve bölgedeki askerler etrafa dağılarak mevzi alıyor.
SİVİLLERİ VURDUKTAN SONRA SÜRÜKLEDİLER
Genelkurmay nizamiyesinden darbecileri aşarak karargaha girmeyi başaran vatandaşlar, burada Tuğamiral Sinan Sürer'in de aralarında bulunduğu askerlerin ateşine maruz kalıyor.
Saat 02.45'te Binbaşı Abdurrahim Aksoy, Binbaşı Gökhan Balcı, Tuğamiral Sürer ve bir özel kuvvetler personelinin, komuta katından gelerek koridorun sağ tarafına yöneldikleri ve vatandaşlara ateş ettikleri kameralara yansıyor.
Görüntülerin devamında alt kata doğru nişan alarak ateş etmeye devam eden Balcı'nın sivil kıyafetli olması dikkati çekiyor. Tahkikat sonucunda Balcı'nın Tekirdağ'da görevli olmasına rağmen o gece Genelkurmay Karargahına darbecilere destek için geldiği görülüyor.
Saat 02.47'de Yarbay Bünyamin Tuner, Binbaşı Vahap Kavaker ve Asım Sanöz'ün silahlı olarak komuta katından gelmeleri ile bu esnada Tuğamiral Sürer'in ateş ettikten sonra tabancasını kontrol ettiği anlar, genel sekreterlik koridorundaki güvenlik kameralarınca kaydediliyor.
Saat 02.55'te Uzman Çavuş Mustafa Mengi, şehit edilen sivil bir vatandaşı kolundan sürükleyerek merdiven başına getiriyor.
Bu sırada Kurmay Albay Mustafa Çiçek olduğu belirlenen kişi de olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla şehidin fotoğraflarını çekiyor.
Saat 02.56'da şehit kolları ve bacaklarından tutularak tam teçhizatlı askerler tarafından merdivenlerden aşağı indiriliyor.
Bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra 3 tam teçhizatlı asker, başka bir sivil şehidi sürükleyerek asansöre götürüyor.
Binbaşı Aksoy, Uzman Çavuş Serkan Candan, Murat Bingöl ve teşhis edilemeyen bir uzman çavuşun da bu anı izledikleri görülüyor.
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