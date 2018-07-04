‘Darısı Başımıza’ heyecanı!

SHOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Darısı Başımıza’ bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranda olacak.

Sıcacık aile ilişkileri ve aşk hikâyeleriyle seyirciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan romantik komedi türündeki dizinin oyuncularından Ozan Dolunay, Elif Doğan, Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, İbrahim Kendirci, Burak Can, Nergis Kumbasar ve Dilek Çebi, heyecanlarını HT Magazin’le paylaştı...



SORULAR

1- ‘Darısı Başımıza’ başlıyor. Neler hissediyorsunuz?

2- Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?

3- İnsanlar ‘Darısı Başımıza’yı neden izlemeli?



OZAN DOLUNAY



‘Samimi bir dizi’



1- Tüm ekip gibi ben de heyecanla yayınımızı bekliyorum. Yakaladığımız sinerjinin, senaryodan aldığımız keyfin ekrana da yansımasını istiyoruz.



2- Ozan hali vakti yerinde, aslında güzel bir hayat yaşayan, çapkın, cesur, yapım şirketinde işadamı bir karakter. Özel hayatındaki travmalar nedeniyle kadınlara hatta çevresindeki herkese kendini kapamış. İş gezisi için gittiği İzmir’de tesadüfen bir kadınla tanışacak ve bu kadın sayesinde karakterindeki negatifliklerde yavaş yavaş kırılmalar yaşamaya başlayacak.



3- Gayet samimi ve hayatın içinden, enerjisi yüksek, eğlenceli, kırılmaları-çatışmaları olan, yüreklere dokunabilecek bir dizi çektiğimize inanıyoruz. Bazı hikâyeler anlatıldığında sadece filmlerde olurmuş gibi gelir ama gerçekten yaşadığınızda sizi şaşırtır ve değiştirir. Böyle bir gerçekliği, kuvvetli bir oyuncu kadrosu ve güzel oyunculuklarla izleyecekler.



ELİF DOĞAN

‘Enerjisi çok yüksek bir iş’

1- Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Enerjisi çok yüksek bir iş yaptık; o yüzden de ortaya çok sıcacık, keyifli bir iş çıktığına inanıyoruz.



2- Öykü, bugüne kadar hayatını planlı programlı yaşamış, böyle olduğu takdirde hayatta başarılı olabileceğine inanmış ama tabii ki hayat sürprizlerle dolu. Hayatına aşk girdiğinde müthiş bir değişim ve bambaşka bir Öykü göreceğiz.



3- Sıcak bir iş yaptık. Yaptığımız bu işin sıcaklığı ve samimiyeti seyirciye de geçecek. Özellikle aile kısmı ve o aile arasındaki diyaloglar inanılmaz tatlı ve insanı çeken bir yerden işliyor. Bizim aşk kısmı da insanların içini kıpır kıpır ettirecek. Beni de izleyici olarak da heyecanlandıran bir iş. İzleyicinin de beğenisini ve sevgisini kazanacağımıza inanıyorum.



DEVRİM YAKUT

‘Sıcak ve eğlenceli bir hikâyemiz var’

1- Çok heyecanlıyız.



2- Ben Zerrin karakterini canlandırıyorum. Fedakâr, çocuklarının geleceği için endişelenen iyi bir yuva kurmalarını isteyen, biraz dominant, biraz eserekli, gerektiği yerde de lafını hiç esirgemeyen tatlı bir anne. 3 çocuğunu tek başına çalışarak büyütmüş. Geçmişten getirdiği birtakım kırgınlıkları, öfkeleri de var. Onlarla nasıl yüzleşip nasıl yol alacağını zamanla göreceğiz.



3- Enerjisi çok yüksek bir dizi. Sıcak, samimi ve eğlenceli bir hikâyesi var. Dizimizin içinde romantik bir aşk serüveni, aldatma, yanlış anlaşılmalar ve geçmişten gelen hesaplaşmalar söz konusu. Özetle bir romantik komedinin istediği her şeyi barındıran bir iş yaptık. Seyircilerin de beğeneceğini umuyoruz.

BURAK CAN

‘Herkes kendinden bir şey bulacak’

1- Çok heyecanlıyız. Samimi, insanlara tebessüm ettirecek bir iş yapmak için çok emek verdik.



2- Serkan pozitif, eğlenceli ve şakacı bir delikanlı. Babası çok küçük yaştayken ailesini bırakıp gittiği için annesini ve ablalarını her zaman korumakta. Hiç beklemediği bir anda hayatının aşkı Meryem karşısına çıkıyor.



3- İzleyen herkes kendinden bir şey bulacak. Hem eğlenecekler hem de yeri geldiğinde üzülecekler. Keyifli zaman geçirmek isteyenleri çarşamba akşamları SHOW TV ekranına bekliyoruz.



AÇELYA TOPALOĞLU

‘İnsanlara iyi geleceğiz’

1- Çok heyecanlıyız. Televizyonda tekrar komedi yapmak da beni çok heyecanlandırdı.



2- Rüya anaokulu öğretmeni, deli dolu, gelgit akıllı biri. Annesine ve kardeşlerine çok düşkün. Öykü ve Serkan bir nevi Rüya’nın çocukları gibi. Tabii bunda babasız büyümelerinin de etkisi var. Küçükken dizilerini, filmlerini izlediği jön Engin Deniz, Rüya’nın tek hayali. Onunla evlenmek istiyor. Belki bir gün Engin’le karşılaşacak ama her şey hayallerindeki gibi mi olacak göreceğiz.



3- Dizimiz aile sıcaklığında ve aile üyelerinin değişimlerinde nasıl birbirlerine destek olduklarını göreceğiz. Bunu görürken çok güleceğiz, biraz da ağlayacağız. Tüm bunlar yaşadığımız ya da yaşamayı özlediğimiz duygular. İnsanlara iyi geleceğimizi düşünüyorum. Minik tebessümleri kahkahaya dönüşecek ya da gözlerinden yaşlar sürülecek.



İBRAHİM KENDİRCİ

‘Günün yorgunluğundan kaçmak için izlenmeli’

1- Ekranda yeni sezon öncesi daha az dizi var. Biz de bu boşluğu nitelikli ve sıcak bir şekilde dolduracağımız için hayli heyecanlıyız.



2- Merter, çok satan aşk kitapları yazarı, aşk gurusu, problemli kadın-erkek ilişkilerini mizahi yaklaşımı ve pratik çözümleriyle halleden bir aşk doktoru...



3- İnsanlar bu diziyi dinlenmek, ellerinden telefonu bırakmak, günün yorgunluğundan kaçmak, kısa bir süre zamanı durdurmak için izlemeli.



NERGİS KUMBASAR

‘Lezzetli bir iş’

1- Gençleri kendilerine bağlayacak olan esas kız ve esas oğlanın dışında her birinin ayrı seyircisi olacak şahane karakterler var. Yönetmenimiz Barış Yöş işin romantizm ve duygu dengesini çok güzel yönetiyor. Deniz Dargı ve ekibi her bölümde daha da keyifli sahneler yazıyor. Böyle olunca çok lezzetli bir iş çıkıyor ortaya.



DİLEK ÇELEBİ

‘Yıllar sonra da hatırlanacak’

1- Ekipçe çok heyecanlıyız. Enerjimizin ekrana yansıyacağını düşünüyoruz.



2- Resmiye, kocasını ve çocuğunu çok seven bir kadın. En büyük arzusu kızının iyi bir evlilik yapması.



3- Yıllar sonra da hatırlayacağınız bir diziye, bir hikâyeye tanıklık etmek istiyorsanız SHOW TV’de buluşalım. Gelin, ortak anılarımız olsun.