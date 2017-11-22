Darülaceze'de inanılmaz ölüm

Binlerce yaşlıya, çocuğa, engelli ve hastaya ev sahipliği yapan Darülaceze, korkunç bir ölüme sahne oldu.
Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre olay kurumun İstanbul Ataşehir Kayışdağı’nda bulunan şefkat sitesinde 24 Ekim’de meydana geldi. 87 yaşındaki yatalak Yeter Sezgin’in kaldığı ve penceresiz olduğu öne sürülen odada elektrik kontağından yangın çıktı. Yaşlı kadının çığlıklarına koşan görevliler, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Saçları tutuşan Yeter Sezgin ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümü yanan Sezgin, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. İki görevlinin de etkilendiği yangın sırasında, söndürme sisteminin çalışmadığı iddia edildi.
‘İHMAL VAR’
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık ve emniyette ifade veren yaşlı kadının oğlu Bahattin Sezgin, ihmal iddiasında bulundu ve şunları söyledi: “Annemin yanına gittim. Yangın çıktığını, ağır yaralandığını söylediler. Sonra hayatını kaybetti. Alevler elektrik kontağından çıkmış. Odanın 5 metre ilerisinde görevlilerin bulunduğu banko var. Zamanında müdahale edilmediğini tahmin ediyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Şikâyetçiyim.”
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