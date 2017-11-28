Darülaceze taşınıyor

Kurulduğu günden bu yana 30 bini çocuk, 100 bin kimsesizi ağırlayan 550 kişi kapasiteli Darülaceze, İstanbul’un hızla artan nüfusu karşısında yetersiz kalmaya başlayınca, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören ile Kurtköy’de iki yeni merkezin açılmasına karar verildi. Yassıören’de 150, Kurtköy’de ise 500 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan iki yeni Darülaceze’den ilkinin projesi için son aşamaya gelinmiş durumda.



Milliyet'in haberine göre, ‘3Y’ diye tanımlanan, ‘yavaş, yatay, yaşanabilir’ şehir olarak tasarlanacak proje 150 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Sıfır karbon salınımının hedeflendiği yeni Darülaceze’de yerli üretim elektrikli arabalar hizmet verecek. Yatağa bağımlı kimsesizlerin yeşili görmeleri için misafirhanelerin camları yerden tavana kadar uzanacak. Proje kapsamında en çarpıcı yeniliklerden birini de yağmur suyunun arıtılarak avlu içindeki kanallara verilecek olması. Arıtılmış yağmur suyu, 150 bin metrekarelik alanda yapılacak su kanallarından geçerken terapi amaçlı olarak kullanılacak.



ÇALIŞANLARA ÖZEL KONUT



Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci 70 milyon dolar maliyetle yapılması planlanan projeya dair şu bilgileri verdi:



“Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra en geç Mart ayında projenin temelini atmayı planlıyoruz. Kurum olarak başlangıçta 20 milyon liralık bütçe sunacağız. Kalan maliyetin vatandaşlarımızın yardımlarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. 1500 kişiyi ağırlayacağımız Darüacaze Sosyal Hizmet Şehri’nde zengin misafirlerimiz için de 300 kişilik bir bakım merkezini hayata geçirmeyi, bu sayede Darülaceze’ye daha çok gelir sağlamayı planlıyoruz. Kurum için 1+1 veya 2+1 konut projelerimiz olacak. Çalışanlarımız bu sayede Yassıören’den şehir merkezine gidip, gelmek zorunda olmayacak.”

"YILLIK 30 MİLYON LİRALIK GİDER MALİYETİMİZ VAR"



Darülaceze’nin her ülke için örnek olduğunu belirten Cebeci, “Kurumda 510 kişi kalıyor. Bu kişilerin 170’i yatağa bağımlı. Toplam çalışan sayımız ise 435. Darülaceze’ye bağışlanan 700 mülkün 500’ünden kira gelirimiz var. Darülaceze’de kalmak için kimsesiz olmak, en az 5 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olmak, şizofreni, Alzheimer ile bulaşıcı hastalık taşımama kriterleri gerekiyor. Dışarıdan bağışlar giderlerimizin 20’de 1’ini karşılıyor. Sanıldığı gibi çok fazla yardım ve bağış alan bir kurum değiliz. Belediyelerin eğlence gelir vergilerinin yüzde 70’i kurumumuza aktarılıyor. Ancak bu bile giderlerinin ancak 10’da 1’ini karşılıyor. Yıllık 30 milyon liralık gider maliyetimiz var” diye konuştu.

Darülaceze