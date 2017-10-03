DASK'ın kentsel dönüşümde kullanılması için harekete geçildi

Deprem olduğunda poliçe sahiplerinin maddi zararlarını karşılayıp evlerini yeniden yapmalarına olanak sağlayacak olan zorunlu deprem sigortası DASK’ta biriken 5.2 milyar liranın kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılmak istendiği öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de sayısı 7.5 milyonu bulan dönüştürülmesi gereken binanın yıkılıp yeniden yapılması için 5.2 milyar liralık DASK fonunun kullanılması için harekete geçti. Buna göre binaların yeniden yapımı için DASK fonunda biriken para kaynak olarak kullanılacak. Şehircilik Bakanlığı’nın hesabına göre böylece özellikle beklenen İstanbul depremi öncesi binaların dönüşümü de hızlandırılmış olacak. Fonun kentsel dönüşüm projelerinin yıkılması ve insanların yeni evlerini yaparak oturuma geçmesine kadar olan süreçte gerekli finansmanı sağlaması planlanıyor.

ŞİMŞEK’İN PROJESİ GARANTÖRLÜK

Ancak DASK’ın bağlı olduğu Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in sigortalıların fonlarının direkt kullanılmasına karşı olduğu gelen bilgiler arasında. Bunun yerine DASK’ın garantör olduğu bir proje geliştirildiği öğrenildi. Böylece sigortalıların parası kullanılmayacak diğer yandan kentsel dönüşüm projeleri de nakit çıkışı olmadan tamamen desteklenmiş olacak. Şimdi hangi bakanlığın projesinin kabul göreceği DASK çevrelerinde merakla bekleniyor. Ancak tek gerçek 7.5 milyon olduğu tahmin edilen yenilenmesi gereken binanın DASK’ın içinde olduğu bir proje ile dönüştürülecek olması.

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nden sonra devlet tarafından alınan tedbir olan DASK ile getirilen zorunluluklar sonucu, şu anda Türkiye çapında binaların yüzde 43.2’si sigortalı hale geldi. Yani toplam 3 milyon 332 bin olan konutların 1 milyon 413 bini DASK sigortasına dahil. Marmara Bölgesi’nde bu oran yüzde 53’e çıkmış durumda.

HER YIL 841 MİLYON LİRALIK GELİR ELDE EDİLİYOR

DASK Finansal Portföyünün Toplam Değeri 31.12.2016 itibarı ile önceki yılbaşına göre 3.75 milyar TL’den 841 milyon TL’lik artışla (% 22 büyüme) 4.59 milyar TL düzeyine ulaştı. Bu tutarın eylül ayı itibarıyla 5.2 milyara yükseldiği tahmin ediliyor. DASK’tan elde edilen prim gelir her geçen gün artıyor. 2015’te 786 bin liralık prim üretilirken bu rakam yüzde 11.5 artışla 2016’da 876 bine çıktı. DASK yaptıran konut sayısı ise 2015’te yüzde 5.5 tırmanışla 7.2 milyondan 7.6 milyon atede yükseldi.

172 MİLYON LİRA HASAR ÖDENDİ

DASK, kuruluşundan itibaren meydana gelen 522 hasar yapıcı depremle ilgili olarak toplam 172.7 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. 2016 yılı hasar açısından daha sakin bir yıl oldu. 2016’da hasar ödemesi 785 bin lira düzeyinde gerçekleşti. En büyük ödeme Van Depremi sonrası oluşan hasarlar için ödenen 141 milyon lira oldu.

7.6 MİLYON EVİN DASK’I VAR ORTALAMA PRİM İSE 115 LİRA