Almanya'dan tatil için memleketi Muğla Datça'ya gelen gurbetçi Ozan Uğur, denizde 18 saat mahsur kaldı. Datça'dan sürüklenen Uğur, Yunanistan'ın Simi Adası yakınlarında Türk denizciler tarafından bulunarak Datça'ya getirildi ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.



İHA'nın haberine göre, sabaha kadar denizde kalan Uğur, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, tatil için Almanya'dan Datça'ya gelen Ozan Uğur dün öğlen saatlerinde Güllük Mevkii Perili Köşk açıklarında sahilde balık tutmak istedi. Sahilde balık tutamayınca Zodyak bot ile açılan Ozan Uğur, akşam hava kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları merak edip Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.



Çevrede denizi gören güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Ozan Uğur'n bindiği Zodyak botun ters akıntı ve rüzgarın etkisi ile devrilip sürüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler havadan ve karadan kayıp Ozan Uğur'u aramaya başladı. Sabah saatlerine kadar süren aramalardan sonuç alamayan ekiplerin umudunu kestiği sırada Ozan Uğur Türk denizciler tarafından Yunanistan Simi Adası yakınlarında sağ salim bulundu.



Denizciler teknelerine aldıkları Türk gencini Datça'ya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Ozan Uğur'un kaybolduğu haberi ile büyük üzüntü yaşayan Datça halkı, gencin sağ salim bulunduğunu öğrenince bu defa büyük sevinç yaşadı. Gencin botu ile birlikte geceden sabaha kadar denizde sürüklendiği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat denizde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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