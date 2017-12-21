Suriye’de korkunç infazlar gerçekleştiren DEAŞ’lı Abdulhalik Abdulkadir A.’nın kasım ayında Kayseri’de yakalanmasının ardından ‘ DEAŞ celladı’ olarak kayıtlara giren 28 yaşındaki Mahmud A. da Yunanistan’a gitmek üzere geçtiği Hatay’da yakalandı.

DEAŞ’ın Suriye’den temizlenmeye başlaması ile birlikte örgüt içinde en korkunç infazları gerçekleştiren ve ‘cellat’ olarak bilinen kişiler de diğer örgüt üyeleri gibi Avrupa’ya kaçabilmek için yasadışı yollardan Türkiye’ye geçiyor. Geçen kasım ayında Suriye’de DEAŞ adına infazları gerçekleştiren ve cellat olarak bilinen Abdulhalik Abdulkadir A. (Abdulkhaleq Abdulqader A.) Kayseri’de yakalandı. DEAŞ’a muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı kafasına silahla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen terörist tutuklandı.

Hatay İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘DEAŞ celladı’ olarak kayıtlarda yer alan Suriyeli 28 yaşındaki Mahmud A.’nın (Mahmoud A.) da Yunanistan’a gitmek için illegal yollardan Suriye’den Türkiye’ye geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan Mahmud A., ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı.

Türkiye’ye kaçakçıların yardımı ile illegal yollardan girdiğini söyleyen Mahmud A.’nın, 2 kardeşi, eşi ve eşinin annesi ile ailesinin de DEAŞ’lı olduğu belirtildi. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Mahmud A.’nın ifadesinde, “2 kardeşim ve eşim DEAŞ için savaştı. Kardeşlerimden biri öldü. Eşimin annesi Ravda, DEAŞ içinde iç istihbaratçı olarak görev yapıyor. Kayınvalidem gördüğü, duyduğu şeyleri DEAŞ’a bildiriyordu. Eşimin kardeşleri Ebu Sefer ve Ebu Turan da DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteriyorlar” dediği öğrenildi.

Yaklaşık 7 ay önce eşinden ayrıldığını belirten Mahmud A., “Eşimden ayrıldıktan sonra kayınvalidem intikam almak için DEAŞ’ın içinde bulunduğumu belirterek beni El Nusra’ya ihbar etti. El Nusra beni yakaladı ve bir gün boyunca sorguladı. Daha sonra serbest bıraktı. Serbest kaldıktan sonra İdlib’de 4 ay kaldım. Artık DEAŞ’ın olduğu yerde yaşamak zorlaşınca kendimize ait araziyi sattım ve parası ile kaçak yollardan Türkiye’ye geldim” dedi.

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