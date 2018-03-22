DEAŞ terör örgütünün Suriye’de denetiminde bulunan toprakları kaybetmesiyle birlikte Türkiye tarafından aranan teröristler de kayıplara karıştı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre kırmızı ve mavi lisetedeki teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 DEAŞ’lının eşi ise sınır ötesine düzenlenen operasyonlarla ve illegal yollardan sınırı geçmek isterken yakalandı ya da ikna edildikten sonra teslim alınarak Türkiye getirildi.

142 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı saldırılarının talimatını verdiği belirtilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödül vaat edilen kırmızı listeyle aranan DEAŞ’lı terörist İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı’nın yerini tespit eden MİT’e bağlı ekipler, şubat ayında harekete geçti.

El Bab’da olduğu belirlenen Hülya Balı yakalandı. 2 çocuğuyla birlikte önce Azez’e, oradan da Kilis’e getirilen Hülya Balı, Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Uzun süren sorgusunda eşi ve DEAŞ ile ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenilen Balı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEAŞ terör örgütü üyesi olarak aranan Mehmet Yılmaz’ın eşi Çilem Yılmaz, Mustafa Demir’in eşi Hatice Demir ve Mehmet ve Hasan Yapar kardeşlerin eşleri Emel Yapar ve Hatice Yapar da sınırı yasadışı yollardan geçmek isterken Hatay Emniyeti İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Eşi Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalanan Mustafa Demir ile Mehmet ve Hasan Yapar kardeşlerin ise Suriye’deki bombardıman ve çatışmalar sonucu hayatını kaybettikleri iddia edildi.

Güvenlik güçleri, Suriye’deki hâkimiyet alanlarını kaybeden DEAŞ’tan büyük kopmaların başlaması ile örgüt elemanlarının eşlerini ve çocuklarını Türkiye’ye veya başka ülkelere gönderdiklerini değerlendiriyor. Suriye’de kalan ve Türkiye tarafından aranan DEAŞ’lı teröristlerin ise ya başka terör örgütlerine katıldıkları ya da DEAŞ’ın hâkimiyet sürdüğü küçük köylerde bulundukları belirtiliyor.

1.5 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIRKEN İTİRAFÇI OLUNCA SERBEST KALDI

1.5 milyon TL ödüllü mavi listede bulunan DEAŞ’lı terörist Mehmet T.’nin eşi Demet T., polisin telefonla iletişim kurup ikna etmesi sonucu Suriye’den Şanlıurfa Akçakale sınırına getirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi. Eşi Mehmet T. gibi ismi mavi listede yer alan Demet T., sorguya alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan ve itirafçı olan T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demet T., telefonla ikna edilerek Türkiye’ye getirildi

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