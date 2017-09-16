Değil birkaç, değil beş on... 815 milyon aç bizim!

"Değil birkaç değil beş on otuz milyon aç bizim!
Onlar bizim! Biz onların! Dalgalar denizin! Deniz dalgaların!
Değil birkaç değil beş on 30.000.000 30.000.000!"
Usta şair Nazım Hikmet'in Moskova'da geçirdiği 1920'li yıllarda yazdığı ve Türk şiirinin ilk serbest ölçülü şiiri olarak kabul edilen 'Açların Gözbebekleri' isimli şiirinde yer alan bu dizeler, uykudan aç uyanıp, günü aç geçirenlere adanmıştı. Nazım Hikmet aramızdan ayrıldıktan sonra Dünya, Güneş'in etrafında 54 kez döndü, günler, aylar, yıllar, mevsimler değişti ancak bazıları için değişen bir şey olmadı.
Birleşmiş Milletler'in hazırladığı 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017' raporu da son 10 yıldır azalan dünyadaki açlık rakamının yeniden yükselişe geçtiğini gösterdi. Rapora göre, 'açlar ordusuna' son 1 yılda tam 38 milyon kişi daha eklendi ve açlık çekenlerin sayısı dünya nüfusunun yüzde 11'ine denk gelen 815 milyona ulaştı.
Artan açlığın ana sebebi olarak, artan çatışmalar ve iklim değişikliğinin gösterildiği raporda, "Sadece çatışmalar ve iklim değişikliği değil, değişen beslenme alışkanlıkları ve ekonomik yavaşlama da açlığı etkileyen faktörlerden oldu" denildi.
Raporun dikkat çektiği bir diğer nokta ise, dünyadaki sayısız çatışma bölgesinde yaşayan insanların durumu oldu. Açlık çeken 815 milyonun kişiden 489 milyonunun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığı belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan insanların diğerlerine göre 2.5 kat daha az beslendiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler raporu, yeterince beslenemeyen insanların coğrafi dağılımını da ortaya koydu. Bu dağılıma göre, açlık çeken insanların 520 milyonu Asya'da, 243 milyonu Latin Amerika'da ve 42 milyonu da Karayipler'de yaşıyor. Açlığın vurduğu ülkeler ise Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen olarak gösterildi.
Dünyadaki 815 milyon insanın içine düştüğü çaresiz tabloya, beş yaş altında 155 milyon çocuğun da açlığın pençesinde kıvrandığı bilgisini ekleyince Nazım Hikmet'in dizeleri bir kez daha anlam kazanıyor: "Ağrımız büyük! Büyük! Büyük!"
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