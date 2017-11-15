Deha Bilimlier: Bu havalar bana vız gelir

Cadde’nin haberine göre, bir mekanda yemek yiyen Deha Bilimlier'in giyim tarzı dikkati çekti.



Soğuk havaya rağmen şort ve tişörtle gezen şarkıcı, “Üşümüyor musunuz?” sorusuna, "Spordan çıktım, eve gidiyorum. Hem bu havalar bana vız gelir. Soğuğu severim" cevabını verdi.

Deha Bilimlier