Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Olay yerine gelen polis parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Bavulları bulan Fatih Akkaya, o sırada yaşananları anlattı.

VALİZDEN KAN DAMLADIĞINI GÖRDÜLER

Valizin köşesinde kana benzeyen kırmızı sıvıyı görünce polisi aradığını söyleyen Akkaya, "Valizleri biz bulduk. Gece 12'de evlere gitmek için dağıldık. Son bir gezi yapalım dedik. Küçükler erik toplarken görmüş. Bize haber verdi. Biz dokunmaya cesaret edemedik" dedi.









Hemen polisi aradıklarını belirten Akkaya, "Gelen polisler bizi uzaklaştırdıktan sonra bavulu açtılar. Sonra bütün polisler geldi" diye konuştu. Cesedin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi devam ederken polisin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.



İNCELEME SÜRÜYOR

35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti

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