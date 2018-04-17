Delibaş kimdir

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun'un canlandırdığı Delibaş Mehmet, Yunanlılara karşı gelmek için ayaklandırma başlatsada Milli Mücadele taraftarı olmamıştır. Birçok Kuva-yi Milliye yanlısı kişileri öldüren Delibaş, 1921 yılında kendi bünyesindeki adamları tarafından öldürüldü. Peki Delibaş Mehmet kimdir? Gürkan Uygun kimdir? İşte tüm detaylar...
1883'te Konya'nın Alibeyhüyüğü kasabasında doğmuştur. Delibaş Mehmet Konya'nın Cumra ilçesinin Alibeyhöyüğü köyünün ağalarındandır. Milli Mücadele'nin başlarında Konya Valisi Haydar Vaner'in verdiği yetkiyle, ilerleyen Yunanlılara karşı, Cumra ve Karaman köylerinden güç toplayarak bir çete oluşturdu. Bu sırada İstanbul Hükümeti, Anadolu halkının Milli Mücadeleye karşı olduğunu göstermek üzere kışkırtmalara girişti.
Hürriyet ve İttilaf partisinden Zeynel Abidin Hoca, Kuvayi Milliyecilerin din düşmanı olduğu söylentilerini yaydı. Bu kışkırtmalara uyan Delibaş Mehmet 2 Ekim 1920'de 500 kadar adamıyla Cumra'ya baskın düzenledi. Ardından, çoğunluğunu asker kaçaklarının oluşturduğu; Ilgın, Akşehir ve Karamandaki ayaklanmacılarla birleşerek 3 Ekim 1920'de Konya'ya girdi. Başta Konya Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Sivaslı Ali Kemalli Hoca olmak üzere Kuvayi Milliye yanlısı pek çok kişiyi öldürdüler.
Konya'daki olaylar üzerine Ankara Hükümeti, İçişleri Bakanı vekili Refet (Bele) Bey'i ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Refet Bey komutasındaki güçler, 6 Ekim 1920'de, Delibaş Mehmet'i bozguna uğratarak Konya'ya girdiler. Ardından Cumra, Bozkır, Karaman, Seydişehir ve Beyşehir ele geçirilerek ayaklanmacılar dağıtıldı.
Delibaş Mehmet Mersin'e kaçarak Fransızlara sığındı. Daha sonra İstanbul'a giderek Zeynel Abidin Hoca ile ilişki kurdu. Bir süre İzmir'de Yunan Ordusunda görev aldı. Ardından yeni bir ayaklanma başlatmak üzere Konya'ya gitti. Ancak affedilmek umuduyla, ayaklanmaya karışmak istemeyen adamları tarafından 1921 yılında Çumra'da öldürüldü.
Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolü ile hayran kitlesine fazlasıyla genişleten Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca’da dünyaya gelmiştir.
Tiyatro ile Lise yıllarında tanışan Gürkan Uygun 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır.
Aile Kökeni Gürcistan’a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu’ludur.
2015 yılında Yılmaz Güney’in yazıp yönettiği Baba sinema filminin dizi versiyonu Kehribar’da Orhan Yarımcalı karakterini canlandırmıştır.
Günümüzde ise Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Gürkan Uygun dizide Delibaş karakterini canlandırmaktadır.
2008 yılında Şebnem Ceylan ile evlenen Gürkan Uygun’un bu evliliğinden Mihriban Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir oğlu vardır.
Bugüne kadar Tatlı Kaçıklar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, Aşkım Aşkım, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol almıştır.
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