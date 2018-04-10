Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile tanıdığımız ünlü oyuncu Gürkan Uygun şu sıralar ekranların yeni dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Delibaş rolü ile karşımıza çıkıyor. İşte Dizide bir padişah fedaisi olan Delibaş'ı canlandıran Gürkan Uygun'un hakkında merak edilenler...
DELİBAŞ KİMDİR?
Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği... Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca'da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.
Liseyi bitirene kadar Yarımca’da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul‘a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.
Dormen Tiyatrosu‘unda eğitim aldı. 7 yıl Dormen tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro bölümünde bitirdi.
Gürkan Uygun’u üne kavuşturan ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Dizide yaklaşık 10 yıl boyunca “Memati” karakterini başarıyla canlandırdı ve büyük hayran kitlesine sahip oldu.
Yıldız Tilbe‘nin “Vazgeçtim” klibinde oynadı, 2003 yılında da bir reklam filminde oynadı.
2013 yılında ise birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandırdı. Ardından yine 2013 yılında “Kaçak” dizisinde başrolde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.
Gürkan Uygun, dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım (d.2008) adında bir kızı, Ateş (d.2010) adında da bir oğlu var.
Oynadığı Tiyatro Oyunları:
2013 – Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz – Oyun Atölyesi
2006 – Atina’lı Timon : William Shakespeare – Oyun Atölyesi
1998 – Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu
1997 – Bu Fiatrosu
1996 – Komik Para : Ray Coony – Dormen Tiyatrosu
1995 – Arapsaçı (oyun) : Georges Feydeau – Dormen Tiyatrosu
1994 – Muhteşem İkili (oyun) : Neil Simon – Dormen Tiyatrosu –
Film ve Dizileri :
2013 – Çanakkale: Yolun Sonu (sinema filmi)
2013 – Hititya Mangala Çarkı (sinema filmi)
2011 – Kurtlar Vadisi Filistin (sinema filmi)
2006 – Kurtlar Vadisi Irak (sinema filmi)
2005 – Çarpışma (sinema filmi)
1999 – Fasulye (sinema filmi)
1998 – Hoşçakal Yarın (sinema filmi)
1994 – Yaz Evi (dizi)
1994 – Kaygısızlar (dizi)
1995 – Tatlı Kaçıklar (dizi)
1997 – Son Kumpanya (dizi)
1998 – Bir Demet Tiyatro (dizi)
1998 – Affet Bizi Hocam (dizi)
1998 – Böyle Mi Olacaktı (dizi)
1999 – Yılan Hikayesi (dizi)
2000 – Yedi Numara (dizi)
2001 – Aşkım Aşkım (dizi)
2002 – Deli Yürek (dizi)
2002 – Çiçek Taksi (dizi)
2003 – Şapkadan Babam Çıktı (dizi)
2003-2005 – Kurtlar Vadisi (dizi)
2007 – Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
2007-2012 – Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
2013 – Muhteşem Yüzyıl (dizi)
2013 – Kaçak (dizi)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.