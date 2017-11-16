Demet Akalın: Evlenince göreceğim Hadise’yi

HT Magazin’de yer alan habere göre, ilginç giyim tarzıyla meraklı bakışların odağı olan şarkıcı, Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ parçasına çektiği kliple ilgili yaptığı, “Evlenince göreceğim ben o dekolteyi” esprisiyle güldürdü.

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