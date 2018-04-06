'WAR III’ aslında bir üçleme. Birinci bölüm ‘Awakening’ uyanışı; üçlemedeyse yabancılaşma, özgürlük, bireysellik gibi temaları işliyor. İkinci ve üçüncü bölümlerin isimleri ve ne hakkında olacakları da hazır ama sır gibi saklıyor Demirkan. ‘WAR III’ geniş kapsamlı bir konsept olduğundan üçe bölüp 15-20 parçayı böyle anlatmanın mantıklı geldiğini söylüyor. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Albüm çıktı, neler hissediyorsunuz?

Uzun zamandır bu kadar kapsamlı bir çalışma yapmamıştım. Single’larla ilerliyordum. 8 ay sürdü... Sonuç, yüzde 100 mutluyum.

Beklediğiniz gibi bir iş oldu mu?

Beklentilerimi de aştı. Müzikal ve konteks olarak bu kadar derin bir çalışma çıkacağını kestiremedim. İlk gitar kayıtlarının tamamını çöpe attım, tekrar stüdyoya girdim. Bundan daha iyisini yapamazdım. Awakening herhangi bir bireyle alakalı. O bireyin toplum içindeki uyanışından bahsediyor. Bu biraz politik ve sosyal, biraz da psikolojik bir konu. Toplum mühendisliğinin ve dünyanın nasıl idare edildiğiyle alakalı total bir albüm. O bireyin uyanışını anlatan bölüm bu albüm. “İsyan etmek mi gerek yoksa bununla birlikte yaşamayı öğrenmek mi...” Sözlerimiz, bunun muhakemesini yapıyor.

Peki favori parçanız hangisi?

I Conform... Hem derin hem de uzun bir solosu var. Daha önce böyle bir parça yapmamıştım. Bence Let It Burn de bayağı iyi bir parça.

I Conform nasıl ortaya çıktı?

Aklımıza yatmasa da bazen “Evet” deme mecburiyetlerle alakalı. Kimi zaman fedakârlık yapmalı. Keza, hayallerinin yıkılmaması için bazen “Evet” demenin ne kadar gerginlik verici bir şey olduğunu anlatıyor.

Money Is’de Eurovision parçanız Everyway That I Can’in tadı var. Bu topraklardan bir şeyler de hissettiriyor.

Anadolu Türk müziğinden esinlenmiş armonik ve ritmik yapısı var. Hatta vokal melodisi de buralara yakın. Dünyanın parayı nasıl manipüle etttiğiyle alakalı bir parça olduğundan parodisini yapmak hoşuma gitti. O yüzden kıvrak melodili bir şeyler yaptım.

Single çıkarmak daha net bir yolken albümde direnenler de var. Sizin düşünceniz nedir?

“Albüm” dendiğinde aklıma belli bir konsept geliyor. Kapak tasarımından konserine kadar her şey birbirini tamamlıyor. Mesela beni 2000’den beri dinleyen insanlar da kendi hayat hikâyelerinin bir soundtrack’ini dinlemiş gibi oluyor. Bundan daha güzel ne var? O kadar mutluyum ki. Çok uzun zaman aldı bu dinleyici kitlesini oluşturabilmem.

11 Nisan Ankara Hayal Kahvesi, 12 Nisan Ankara Rocks!, 18 Nisan Kartal Beyrut Performance Hall’da.

‘AVRUPA’YA YANSIYACAK’

Avrupa’da bir festivalde görebilir miyiz sizi?

Yakında olacak. Daha çok ABD’de çalışıyorum. Temeli attığım takdirde Avrupa’ya da yansıyacak.

Sahneye çıkarken hâlâ heyecanlanıyor musunuz?

Evet, hiç bitmeyecek. O heyecan biterse bunu yapmak isteyeceğimi düşünmüyorum. “Bakın böyle şeyler yapıyoruz biz, dinlemeniz lazım” demeye çalışıyoruz. Bu benim bayağı yapmak istediğim bir şey. Yapmak istemediğim şeyse “Türkiye’de ne yapsam da popüler olsam?” düşüncesi. Şükürler olsun ki bundan kurtuldum. Prodüktörlükte bu sıkıcılığı yaşıyorum bari kendi işimde özgür kalayım, istediğimi yapayım.

Neler dinlersiniz?

Bu ara enstrümantal dinliyorum. Dream Theater her zaman dinlerim. Eski progresifleri çok dinliyorum. Rush dinlemeye başladım tekrar. Sert bir şeyler dinlemek istediğimde heavy metal listelerini açıyorum. Her şeyi unutup, akşam bir içki koyuduğumda genelde geleneksel flamenko dinliyorum.

Size ilham olan kimler var?

Son dönemde tekrar David Gilmour... İki notanın içine bu kadar fikri ve duyguyu sığdıran başka biri yok.

Keşkeleriniz var mı?

Daha çok enstrümantal müzik yapmış olmak isterdim.

En büyük hayaliniz nedir?

Yeni bir yere gidip başarı peşinde koşarak en büyük hayalimi zaten yaşıyorum. Bu hevesi umarım ayakta tutarım. Roger Waters’a bakıyorum 74 yaşında hâlâ o şevk ve tutkuyla dünya turnesi yapıyor. Şu anda müziği bırakacak 25 yaşında 30 kişi sayabilirim.

Pentagram konserleri nasıl geçiyor?

Konserlerin iyi geçmesinin yanı sıra orada başka bir şey var. Hep birlikte bunu yaşıyor olmamız müthiş bir şey. O kardeşlik duygusunun bizi 20’li yaşlara götürmesini yaşamak müthiş.

Hayatınızda ne gibi yenilikler var?

Tekrar vegan oldum. (Gülüyor.)