Denayer saç baş yoldurttu

Tudor, Serdar Aziz yerine stoper tercihini Jason Denayer’den yana kullanırken, Belçikalı oyuncu dün kötü bir 90 dakika çıkardı. Maçın başında Muslera ile yaşadığı anlaşmazlıkla Sarı-Kırmızılı yürekleri ağza getiren Denayer, ilk yarıda Okay’ın kafayla yarattığı tehlikede de adam paylaşımı yapamadı. Denayer, Yusuf’un golünde de vuruş açısını kapatmakta geç kaldı. Maicon sık sık dağınık bir görüntü çizen Denayer’in hatalarını kapatmaya çalıştı.

Jason Denayer

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