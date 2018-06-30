Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bir dalış okulunda eğitmenlik yapan Önder Diktaş, denizin altında bisiklet sürme, sualtında uyuma, milli bayramları mavi derinliklerde kutlama gibi etkinliklere bir yenisini ekledi.

Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre bu kez denizin altına masa, sandalye, bilgisayar, telefonlu ‘ofis’ kuran Diktaş, 5 metre derinlikte 20 dakika boyunca kalarak dünyaya “Strese değil, maviliklere dalın’’ mesajı gönderdi.

Kravat takıp takım elbiseyle dalan Diktaş, “Sualtındaki güzellikleri tanıtmak, hayatında bir defa da olsa güzellikleri görmek isteyenleri tüple dalmaya davet ediyoruz.

Yaptığımız bu etkinlikleri ve dalışları görenler, önce photoshop zannediyor. Ancak olmadığını video görüntüleri de ortaya koyuyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz’’ dedi.